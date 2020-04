El gran desafío que tiene Oribe Peralta antes de retirarse

No cabe ninguna duda que Oribe Peralta cuenta con una gran carrera en su haber. Hace más de 16 años se encuentra jugando en la élite del futbol mexicano y jugando en los equipos más importantes del país.

Abrimos debate ��



¿Quién fue la pieza clave del Oro Olímpico? ��



�� Oribe Peralta

�� JJ Corona

�� 'Chatón' Enríquez

�� Marco Fabián pic.twitter.com/yv6iffTkHY — Futbol Picante (@futpicante) April 21, 2020

Hoy, ya con 36 años, el delantero del Deportivo Guadalajara se encuentra en la etapa final. Sin embargo, el Cepillo continúa teniendo claros objetivos en su cabeza y no parará hasta lograrlos.

���� El veterano atacante de las @Chivas resaltó a tres talentos emergentes y a quiénes dejó el motivador mensaje#QuedateEnCasahttps://t.co/OvCEqHp6tj — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) April 28, 2020

Uno de ellos, el más imponente, es superar a Enrique Borja en la tabla de máximos goleadores del futbol mexicano. El Cyrano cuenta con 168 goles y Oribe con 167, los cuales anotó en Rayados (11), Santos (82), Chiapas (12), América 60 y Chivas (2). De pasarlo se ubicará en la decimoquinta posición en dicha lista.

Peralta charló con TUDN y confesó: "La gran mayoría de los que nombraste fueron inspiración, fueron personas, como Enrique, que después lo conocí, de las cuales había escuchado mucho por mi papá. Son personas que me han ayudado a llegar a esta marca, y si me quedo ahí no importa, porque mis goles han ayudado a que los equipos donde estuve hayan conseguido cosas importantes o se reflejaran en el marcador para conseguir puntos valiosos".

"Soy parte de un equipo que busca un objetivo común; las victorias y derrotas son de todos. Si me toca jugar o no, estoy ahí para aportar lo más que pueda desde donde me toque, porque este es un grupo que busca un objetivo común y no puedo estar por encima de nadie", sentenció.

