El hijo del Ruso Zamogilny se destacó en Tik Tok con la playera de un grande de México

Damián Zamogilny tuvo una extensa carrera en el futbol mexicano durante 13 años. Si bien jugó en equipos importantes, no vistió la playera de ninguno de los grandes de país. Sin embargo, en un video que subió a las redes sociales se pudo ver a su hijo con la camiseta de una de las instituciones más importantes de la Liga MX.

Danilo, el pequeño del Ruso, salió en un posteo de Tik Tok pateando a un arco en el que estaba dibujado Guillermo Ochoa. El niño, que fue visto en el Estadio Cuauhtémoc alentando a Puebla junto a su padre, llamó la atención por la playera que uso para jugar al futbol.

El pequeño posó con el número ocho en la espalda, su nombre y el escudo de Pumas en el frente. En Twitter, los comentarios de los aficionados universitarios no se hicieron esperar y aseguraron que Danilo le va al cuadro Auriazul.

Hoy tuve que motivar a mi cachorro dibujándole a @yosoy8a en la portería #Golazo #SeFesteja -no tengo nada que ver con el baile del final- ���� pic.twitter.com/OPQ3jJEF3L — Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) May 5, 2020

"Tu hijo claramente le va a Pumas y no al Puebla", respondieron al Ruso. A lo que el comentarista de TUDN respondió: "Noooo, su corazón es de la franja". "La va a romper tu chavo. Felicidades Ruso", escribió otro usuario. Es que no es la primera vez que se ve al hijo del ex Atlas demostrar su buena técnica en las redes.

Mi hijo anda en #ModoProfe y me pidió que subiera este video con su ejercicio de definición para otros niños que en estos días no pueden entrenar. Ahí les va. pic.twitter.com/9neDkog08F — Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) April 5, 2020

Si bien Danilo apareció con la playera de Pumas, también supo vestir la de Necaxa y la de Puebla, club donde su papá trabajó como auxiliar técnico hasta mayo de 2019.

