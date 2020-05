Los mejores memes de la derrota de Cruz Azul en la eLiga MX

Cruz Azul no puede en la eLiga MX. La Máquina, comandada por Lucas Passerini, perdió 1-0 ante Morelia, por la Jornada 8 del torneo virtual. El conjunto de la Noria alcanzó su octava derrota de manera consecutiva y todavía no conoce lo que es la victoria en el certamen.

Como suele ocurrir cada semana, los usuarios de las redes sociales son detractores con los equipos "grandes" que no logran ganar, son goleados o bien que no encuentran su rumbo en la competencia, como es el caso de Cruz Azul, que no levanta cabeza.

Los memes y trolleos de los aficionados de otros equipos hacia la Máquina no tardaron en aparecer al instante en que el duelo de este martes ante los Monarcas finalizó y condenó al cuadro de la Noria al último puesto de la tabla de posiciones.

LOS MEJORES MEMES DE LA DERROTA DE CRUZ AZUL

