El momento exacto que originó la pelea entre Cruz Azul y Tigres en la Semifinal de la Copa por México

Cruz Azul estaba cerca de lograr a su favor lo que muchas veces ha sufrido en contra y que se ha vuelto parte de su más reciente historia: gol de último minuto y remontada épica en una tanda de penales, en la cual también se encontraba en desventaja desde los primeros cobros.

Es así, que esta vez el mandamás de La Máquina no podía permitir que se le escapara la hazaña, por lo que no dudó en aportar lo suyo desde el banquillo donde se encontraba dando las órdenes, tal vez sin saber que ello fuera el causante de la 'batalla' que se dio al finalizar el encuentro.

Y es que desde el primer tiempo comenzó a haber 'piques' entre jugadores cementeros y los de Tigres propios de la Semifinal en un torneo que marcó el regreso del futbol después de casi cuatro meses de ausencia, aun cuando no se juega más que el orgullo y la preparación de cara al torneo Guard1anes 2020; Jesús Corona, André-Pierre Gignac fueron algunos involucrados.

Sin embargo, hubo un momento clave en la tanda de los penales, que no pudo apreciarse en la transmisión del encuentro, y que desencadenó el conato de bronca en el que se vio involucrado Robert Dante Siboldi y Guido Rodríguez y en el que el mediocampista felino retó hasta a los golpes al estratega del conjunto celeste.

Siboldi, Nahuel Guzmán y Guido Rodríguez, protagonizaron un contao de bronca (Diario Récord)

De acuerdo con información del reportero de TUDN, Julio Ibáñez, el portero experimentado y de 'colmillo largo y retorcido', como se dice coloquialmente, Nahuel Guzmán, trató de amedrentar a los cobradores de La Máquina hablándoles desde la portería, lo cual el timonel de los cementeros no iba a permitir.

“¿Por qué no mejor te callás el orto?”, lanzó enérgico el estratega uruguayo al guardameta argentino, lo cual también ocasionó la furia de su par, Ricardo Ferretti, quien se encontraba dirigiendo a sus pupilos desde uno de los palcos del Estadio Olímpico Universitario, y desde donde le pidió a Siboldi que no se metiera, pero nunca ni una llamada de atención a su portero.

Les cuento que sucedió para que comenzara la “bronca” en el Azul vs Tigres.

Durante los penales Nahuel le estaba hablando a los tiradores,Siboldi desde la banca le gritó “porque no mejor te callas el orto” y por eso el Tuca, furioso le gritó al dt de la máquina que no se metiera. — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) July 16, 2020

Pero tanta fue la molestia del 'Tuca', que hasta se olvidó del riesgo al que se expondría y al que también podría exponer a los presentes (por la contingencia sanitaria), y decidió bajar a la cancha, sin cubrebocas y después de fumar un cigarro.

Se calentaron los ánimos entre Tuca Ferretti y Siboldi, el DT de los Tigres le gritó de todo desde el palco, hasta que decidió mejor bajar al campo. �� pic.twitter.com/LKNHwwq7qJ — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) July 16, 2020

El final es el que circuló en redes sociales: Nahuel Guzmán fue a encarar a Siboldi luego de que el 'Cata' Domínguez le anotara el gol del triunfo para Cruz Azul y cuando parecía que se habían dado la mano, limando asperezas, apareció Guido Rodríguez y fue quien terminó enganchándose con el entrenador celeste.

“Son cosas de futbol que se quedan en la cancha. A raíz de los penales se suscitaron gritos y yo no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar, simplemente son intercambios de palabras que se quedan en la cancha, no hay ningún problema. A nadie le gusta perder y estos partidos son así, no son amistosos”, minimizó la situación Robert Dante Siboldi en sus declaraciones después de echarse a la bolsa el boleto a la Gran Final de la Copa por México.

¡Se calentaron los ánimos!��



Jugadores de Tigres alegan burlas por parte de Cruz Azul y cuerpo técnico. ��



Javier Aquino: "Tienen 30 años de no ganar nada"������



�� @OmarVV9 pic.twitter.com/EDHHR435Z9 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 16, 2020

Lee También