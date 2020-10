El motivo por el que Diego Lainez abandonó Pachuca y se fue al América en las Fuerzas Básicas

La historia de Diego Lainez la conocemos todos de pies a cabeza. Realizó las Fuerzas Básicas con el Club América, integró la Selección Mexicana desde las categorías juveniles y no tardó mucho en pegar el salto al futbol Europeo para vestir los colores del Real Betis. Su explosión, velocidad y determinación lo hacen un jugador distinto y, a pesar de su corta edad (20 años), está claro que tiene todo para triunfar.

Antes de dejar a las Águilas, se dio el gusto de levantar un título de Liga MX (torneo Apertura 2018) nada más ni nada menos que contra el Cruz Azul en la Final, por lo que es alguien muy querido y reconocido en Coapa. Sin embargo, esto pudo no haber sucedido ya que la joya mexicana de pequeño defendía la playera de Pachuca y el Director Deportivo de esta institución reveló por qué Lainez abandonó a los Tuzos.

En diálogo con el periodista argentino Nicolás Rotnitzky, Marco Garcés explicó: "Lo de Lainez me parece que fue distinto, porque él se fue cuando yo apenas venía llegando, le rogué a su papá (que se quedara), estuvimos haciendo muchos intentos por retomarlo, de hecho tenemos todavía a su hermano a Mauro".

Diego Lainez jugando para los Tuzos (Foto: Facebook)

"Él me parece que sufrió algo así como bullying en la casa club, que fue lo que le hizo no querer regresar, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero son muchos factores los que intervienen, estamos hablando de una línea que dura años y como tal pues puede ser multi factorial", admitió Garcés.

De esta manera, dejó en claro que Diego Lainez no la pasaba bien jugando en Pachuca debido a la mala relación que tenía con sus compañeros. Es por eso que decidió probar suerte en el América, y vaya si eligió bien. ¿Se arrepentirán los Tuzos de haber tratado mal a uno de los proyectos más interesantes del futbol mexicano en los últimos años?

