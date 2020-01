El objetivo de Ricardo Peláez en Chivas: superar al América y ser el más ganador de México

Tras un 2019 de Chivas para el olvido, Ricardo Peláez comenzó a trabajar arduamente de cara al 2020. El objetivo no solo es coronarse, sino también superar a su máximo rival.

"Estamos un título abajo del América. La idea es no sólo empatar, sino superar y ser el equipo más ganador de México", comentó en conferencia de prensa.

Pero, a pesar de las ganas que muestra, el director deportivo es consciente que su equipo debe lograr lo que tanto le cuesta hace años: "Chivas no puede pasar 5 torneos sin clasificar, eso no puede volver a suceder. Lo mínimo es clasificar a la Liguilla. Ya no es un objetivo, es una obligación".

Por último, y ante la masiva llegada de refuerzos, el directivo reconoció que el equipo Rebaño está en un momento de formación: "Mi función es tratar de conformar el mejor plantel posible. Creo que lo tenemos, pero todavía no tenemos un gran equipo".

