El once ideal del club América para el estreno en el Clausura 2020

Con un plantel muy rico en todas las líneas, América se alista para el Clausura 2020 de la Liga MX con sus refuerzos y también con las ausencias que habrá dentro de pocos días.

Todo indica que, por ejemplo, Guido Rodríguez, Andrés Ibargüen y Roger Martínez abandonarán el Nido de Coapa, por lo cual no estarán a la hora de conformar la mejor alineación posible por parte de Miguel Herrera.

Con el esquema habitual del 4-4-2 del Piojo, los azulcremas anhelan dejar atrás la amargura que les provocó caer en la reciente Final del Apertura 2019 a manos de Monterrey en el propio Estadio Azteca.

���� Emanuel Aguilera se quedaría en el América para el #Clausura2020 ����https://t.co/xSRyp1G2tW — América Monumental (@AmeMonumental) January 2, 2020

El once que decidimos armar, entonces, contará con algunos elementos que no venían siendo titulares, a la expectativa del arribo de un contención que podría ser el argentino Iván Marcone, ex Cruz Azul.

¿Te convence esta formación?

