Emmanuel Gigliotti buscará en León las situaciones de gol que no tuvo en Toluca

Por lo demostrado en Argentina, precisamente en Boca Juniors e Independiente, Emmanuel Gigliotti llegó a la Liga MX con un importante letrero de figura. Sin embargo, los números no lo acompañaron tanto: registró tan solo 10 goles en sus 41 apariciones con la playera de Toluca, contando presencias en la Liga MX, la Copa MX y también en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Seguramente por esa sequía fue que José Manuel de la Torre dejó de contemplarlo de cara al inicio del Guard1anes 2020 y optó por darle toda la confianza al ecuatoriano Michael Estrada. Así, el atacante de 33 años analizó la propuesta que le presentó León y escogió emigrar a Guanajuato.

"Desde que llegué a Toluca para mí León es uno de los que mejor juega al futbol y me puede beneficiar. Para un delantero, estar en un equipo que genere tanto te ilusiona. En Toluca no me sucedió. Erré goles, pero cuando el equipo no tiene situaciones es lo peor de todo", aseguró en conferencia de prensa.

El Puma no se sintió cómodo con los Diablos Rojos del Chepo: "Me hubiera gustado haber no rendido por no haber desperdicado 50 situaciones. No me acuerdo de haber errado tres situaciones por partido. Es la deuda pendiente, no generábamos, no teníamos buen juego".

"Ya es diferente la cosa. Ahora ya no me podré justificar, no tengo cómo. Quiero tener muchas situacones", cerró Gigliotti, ilusionado con esta nueva etapa bajo las órdenes de Ignacio Ambriz en La Fiera.

