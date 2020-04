En ESPN aseguraron que Federico Viñas no alcanzará el nivel de Christian Benítez y Salvador Cabañas

El Club América ya le comunicó a Juventud de Uruguay que hará uso de la opción de compra por Federico Viñas, delantero de tan solo 21 años que ha demostrado tener un futuro enorme.

Se habla de que las Águilas desembolsarán una cifra cercana a los 2 millones de dólares por la ficha del atacante sudamericano. Aunque lleve poco tiempo en la institución, José Ramón Fernández ya lo tiró abajo comparándolo con Chucho y Chava.

El periodista de ESPN lanzó: "El América ha contratado como centrodelantero a Federico Viñas, un jugador típicamente uruguayo potente, fuerte y que tiende a ser un búfalo dentro del área".

"Es muy joven, para llegar a lo que fueron (Christian) Benítez y (Salvador) Cabañas va a tener que pasar mucho tiempo y va a tener que triunfar ampliamente en América", apuntó.

Por último, fue muy duro con el uruguayo: "Benítez fue un goleador excepcional con una rapidez espectacular que no tiene Viñas, y tampoco tiene el gol que tenía Cabañas. Viñas va a crecer y ser un buen jugador, pero va a tener un tope a sus 25 años y no crecerá más. No creo que alcance los niveles de Benítez y Cabañas".

