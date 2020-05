Federico Viñas confesó con quién le gustaría intercambiar su playera en la Liga MX

Federico Viñas arribó al América en agosto de 2019 luego de que realizara un gran trabajo defendiendo la piel de Juventud de las Piedras, humilde equipo del futbol uruguayo. Y con el tiempo, el charrúa logró convertirse en una pieza importante para el elenco comandado por Miguel Herrera. Hasta el momento registra un buen promedio de gol: ocho goles en 16 duelos oficiales (0,5).

En tiempos de cuarentena por coronavirus, Las Águilas le hicieron una entrevista a Viñas, quien desde su hogar se animó a responder varias preguntas interesantes. Entre ellas, el delantero fue consultado con quién intercambiaría una playera.

André-Pierre Gignac, delantero de Tigres.

Y la respuesta del uruguayo sorprendió: "Qué buena pregunta... me gustaría intercambiar la de Gignac, capaz. Es un buen delantero, me gusta”. Asimismo, y consultado sobre su jugador favorito en la historia del América, indicó: "Me gustaba Michael Arroyo, cómo pateaba los tiros libres".

En tanto, Viñas se refirió a los goles que más ha gritado defendiendo la piel de Las Águilas: "Estoy entre dos goles: entre el de Morelia que nos clasificó a la Final y el de la Final contra Monterrey. Han sido los que más grité y me emocioné”. Y finalmente comentó cuál fue el mejor partido que le tocó jugar: “Creo que el de Pumas de visita, creo que jugué bastante bien con Henry, nos entendimos bien”.

Cabe resaltar que el goleador de 21 años se encuentra a préstamo en el América, pues el dueño de su ficha es Juventud de Las Piedras. Y desde el Nido tienen pensado hacer uso de la opción de compra, tasada en 2 millones de dólares.

