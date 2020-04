En Juárez no se plantea la posibilidad de recortar salarios

El gesto del plantel del Barcelona al aceptar la rebaja del 70% de su sueldo para colaborar con el club ante el parón futbolístico por el brote de Coronavirus, sentó un precedente en el futbol mundial. Equipos como Bayern Munich, Juventus y Real Madrid se plantean seguir con la iniciativa del club catalán. Mientras en México, Santos y Atlas fueron los primeros en aplicar la medida, los Bravos de Juárez al momento no manejan la posibilidad.

Todo normal en ese aspecto...



Enrique Palos asegura que en FC Juárez no han ajustado los sueldos en los jugadoreshttps://t.co/lLWIbDtG5S pic.twitter.com/ruu18jCWeR — MARCA Claro (@MarcaClaro) April 1, 2020

El portero suplente del equipo, Enrique Palos, reveló que la directiva aún no se puso en contacto con la plantilla. "Respecto al sueldo aquí en Juárez no se ha tocado el tema, pero no sabemos qué vayan a determinar, sabemos que en otros equipos ya se tomaron esas medidas, pero hay que ver las condiciones, estamos atentos a lo que nos pida el club", indicó el arquero que no tuvo minutos en el Clausura 2020.

El ex Tigres narró cómo siguen los entrenamientos al mando de Gabriel Caballero durante la cuarentena: "A diario nos están mandando rutinas, clases que podemos hacer en Youtube y pues realmente esto es nuevo para nosotros, estamos tratando día a día de no perder la forma física, es importante para poder regresar al torneo".

A nivel personal, el elemento de 33 días aseguró que aprovecha el aislamiento para estar con su familia y cuidarse. "Hemos tenido que entrenar en casa, muchas veces sin pelota, ejercicios solo para tratar de mantener la forma física", añadió en Marca Claro.

Por último, Palos quiso dejar un mensaje a los aficionados de Juárez: "Que cuiden a sus familia, a la gente cercana y también a la gente que nos rodea en el entorno laboral, seguir todos los protocolos que han marcado las autoridades de salud y espero que pasen muy rápido esta etapa, les mando un saludo muy grande".

