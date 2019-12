En Marca Claro siguen ansiosos por las nuevas Chivas

Los ocho refuerzos ya confirmados por parte del Guadalajara están en boca del ambiente del fútbol mexicano en general para el Clausura 2020 y Marca Claro no es la excepción.

Este martes, en el programa habitual de la tarde, Alejandro Orvañanos opinó: "A todos los que nos gusta el fútbol nos genera incertidumbre estas Chivas, ya queremos saber lo que va a pasar, todavía no se ve bien claro".

"Ya está en la pretemporada, algunos jugadores se van acoplando y no es fácil saber si va a funcionar o no", añadió el periodista en vivo.

Por su parte, la colega Daniela Cohen sentenció: "A América le exigimos, a Pumas y a Cruz Azul también, son equipos grandes. No se les puede permitir no estar en la Liguilla o decir ´bueno, no está y ya pasó´".

Las incorporaciones del Rebaño Sagrado, de la mano de Ricardo Peláez, han sido hasta el momento Uriel Antuna, Cristian Calderón, Alexis Peña, Jesús Angulo, José Juan Macías, Víctor Guzmán, José Juan Vázquez y José Madueña.

