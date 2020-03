En una entrevista para ESPN, Chicharito confesó que Carlos Vela es el mejor mexicano de la historia

Chicharito Hernández, delantero de Los Ángeles Galaxy, considera que Carlos Vela es el mejor mexicano de todos los tiempos, superando a Cuauhtémoc Blanco.

En una entrevista en el programa Ahora o Nunca para ESPN, al delantero mexicano le consultaron acerca de quien es el jugador más talentoso con el que ha jugado y no dudó en contestar.

"Sin ninguna duda Vela, con todo respeto a Cuauhtémoc. Hubo una entrevista que me hicieron en West Ham que de cinco o diez jugadores mexicanos top de toda la historia y puse a Vela como quinto y no por la carrera que ha tenido porque puede ser exitosa o no sino por el talento que tiene pero sin ninguna duda, yo lo vi desde que tenía 15 años y lo puedo afirmar", afirmó el ex Manchester United.

Chicharito @CH14_ no tiene ninguna duda... @11carlosV es el mexicano más talentoso con el que ha jugado, incluido @cuauhtemocb10 La entrevista completa a las 11:00 PM PT por @ESPNDeportes con @herculezg y @mauriciopedroza pic.twitter.com/kEEbwgZT2I — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) March 4, 2020

"Yo jugué con los dos (Vela y Cuauhtémoc) y yo también vi mucho por televisión a Cuauhtémoc, pero a lo que voy es que si lo vamos a comparar con lo que hizo 'Cuauh' con la Selección con lo que hace Vela en la Selección pero estamos hablando de talento y (Vela) le da mil vueltas a todos en la historia del futbol mexicano", señalo el Bombardero.

