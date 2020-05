¿Enfrentará a Chicharito? Agente de Gareth Bale habla de la oferta de la MLS por el delantero

Los rumores en el mercado de fichajes crecen como la espuma para compensar más de dos meses sin actividad en las grandes ligas del mundo, y son las grandes figuras del orbe quienes están en la palestra a diario para intentar dilucidar las decisiones que tomarán en sus carreras deportivas una vez que cese la crisis sanitaria por coronavirus.

Según The Athletic, el Real Madrid habría ofrecido a Gareth Bale a un equipo de la conferencia este de la MLS, ya que no estarían dispuestos a seguir pagando el altísimo salario del delantero, que actualmente asciende a los 14,5 millones de euros por temporada, misma razón por la que el equipo al que supuestamente fue ofrecido rechazó la oferta.

El agente del galés, Jonathan Barnett, salió al paso de los rumores que vinculaban a Bale con el Inter Miami y otras escuadras con hipotético interés por el jugador merengue, y las calificó directamente como "basura", asegurando con firmeza que el profesional de 30 años jamás ha sido ofrecido a ninguna escuadra de la Major League Soccer.

Aunque el sueño de ver a Gareth enfrentando a Chicharito o a Alan Pulido en alguna instancia del torneo norteamericano quedó desechado por su agente, hace apenas algunos días fue el propio futbolista quien en el podcast Hattrick reveló cierta atracción por fichar en aquella liga:

“¿La MLS? Es una liga que está creciendo y que continúa su desarrollo. Son muchos los jugadores que quieren ir allí ahora. Definitivamente, es algo que me interesaría. Además, me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando voy allí", dijo el atacante que no vive el mejor de los momentos en el Real Madrid.

