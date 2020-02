La afamada conductora de televisión, y reconocida aficionada de Tigres, Perla Montt, escribió en Twitter sus sentimientos por el elenco felino adjuntando la canción "Tú de qué vas", de Franco de Vita, sugiriendo que representaba a la perfección su sentir por el equipo.

Esta canción expresa totalmente lo que siento por mis @tigresoficial, deberíamos adoptarla y dedicársela al equipo. ¡Sería un hitazo! No sé piénselo, nosotros, el Estadio �� ����‍♀ @LIBRESYLOKOS @TheCuevaStore ������❤️❤️❤️

¿Que opinan? pic.twitter.com/wV3pQkIFj8 — Perla Mont (@perla_mont) February 25, 2020

¡Y el club respondió! A través de su cuenta oficial, Tigres citó el comentario de la modelo y aseguró que la idea ya había cruzados sus mentes, siguiendo simpáticamente la humorada.

�� Nosotros ya lo pensamos...



��

��

��

��

��

��

��



¡Jalamos! ���� https://t.co/BSa11Y4KTG — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) February 26, 2020

"Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo, ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón.Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo", dice la primera estrofa de la canción, que de seguro identifica a muchos aficionados felinos.

