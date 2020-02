Erick Gutiérrez e Hirving Lozano no la están nada de bien en Paises Bajos e Italia. Ambos jugadores no están siendo considerados por sus entrenadores y son pocos los minutos que suman.

Estos últimos días la prensa mexicana ha sido crítica con ambos jugadores, ya que a través de Récord dieron a conocer que Gerardo Martino está preocupado por el rendimiento de ambos jugadores.

"Tienen derecho a opinar, pero muchas veces no saben en realidad lo que está pasando. Pueden opinar que no juega y se pueden imaginar muchas cosas, pero no saben lo que estás viviendo en el día a día, por más que le eches ganas, no te toman en cuenta. A veces se necesita apoyar al mexicano que está acá", explicó.

Para finalizar, agregó que "no me arrepiento de haber venido acá ni de la decisión que tomé. Jugar Champions es increíble, escuchar el himno; se te enchina la piel y quisiera volver a repetirlo”, sentenció.

