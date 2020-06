Eto'o afirmó que a la Selección de México le falta ambición: "Lo tienes o no"

Retirado y alejado de las canchas desde hace un tiempo, Samuel Eto'o, una vez colgó los botines, decidió continuar afianzado junto al deporte con el que logró enamorar a un sinfín de personas. El artillero, ya en su nueva faceta dirigencial, optó por unir fuerzas con la FIFA en el último tiempo en pos de hacer crecer aún más al futbol.

Por lo pronto, centralizado en lo que se avecina, el emblemático ex jugador del Barcelona lentamente comienza a centralizar su objetivo en el Mundial de Qatar 2022. A falta de varios años para que se lleve a cabo la competencia en cuestión, el camerunés ya fue confirmado como uno de los embajadores que tendrá el evento en cuestión.

Eto'o fue nombrado como uno de los embajadores de Qatar 2022 (Foto: Getty)

En diálogo con El Universal Deportes, Eto'o se tomó unos instantes para analizar la que cree que es una de las principales falencias que afecta a la Seleción de México desde hace un tiempo: la falta de fe. "¿Qué le falta a una Selección siempre? Si tú no ganas, siempre te falta algo... Y es creer”, manifestó en primera instancia.

Explicando que dicha falencia no es algo propio y único del Tri, Samuel, extendiendo la problemática a una de carácter más general, continuó: “No es sólo para México, sino para todas las selecciones que les falta eso. Tienen los jugadores, el entrenador, la afición, dinero para prepararse, así es que lo que le falta es la ambición. Y eso, lo tienes o no".

Posicionándose sobre la calidad de jugadores con los que México se dio el lujo de contar en los últimos años, el ex jugador afirmó que sería una lástima que el Tri no logre coronarse: "Cuando veo a jugadores como Chicharito, Dos Santos... Si esta generación se va y no ganan será una gran pérdida para México, porque son chicos que tienen una calidad increíble y lo demuestran en los equipos a los que han ido”. "Deseo francamente ver a México en lo más alto del podio en un Mundial", cerró deseándole lo mejor al combinado comandado por Gerardo Martino.

