Eugenio Villazón presiona para ser el próximo DT de Toluca: "Confíen en lo que les puedo dar"

El Deportivo Toluca ya anunció a Carlos Adrián Morales como su director técnico hasta el final del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. A pesar de ello, algunos de los candidatos al banco de los Diablos Rojos siguen expectantes por un llamado y están lejos de ocultarlo. Un ejemplo es Eugenio Villazón, actual director de selecciones nacionales juveniles en Guatemala, quien dejó en claro que le encantaría reemplazar a José Manuel de la Torre.

El exdefensor realizó las Fuerzas Básicas en los Choriceros y conoce al club de los pies a la cabeza. Está identificado con los colores y por eso, sueña con tener la posibilidad de ser el próximo DT y llevarlo hacia La 11. En un diálogo con Marca Claro, habló sobre esta situación y aseguró que estaría dispuesto a tomar el barco escarlata.

Eugenio Villazón en su etapa como futbolista de Toluca (Getty Images)

"Toluca hoy tiene entrenador y eso lo tengo muy clarito. Si a mí me llaman de manera oficial y yo decido hablar con los patrones, ahí ya hacemos otra declaración, siempre hay que respetar esos momentos. Acá tengo un trabajo muy bonito, como podría ser dirigir al Toluca, tampoco debo darle tanta importancia por qué va a pasar. Para mí no es un sueño nada más dirigir al Toluca o al equipo que toque, el sueño es hacerlo bien porque no es suficiente con llegar, es solo un paso", explicó Eugenio Villazón.

Más adelante, el exayudante técnico de Enrique Meza apuntó: "Mi Toluca es un lugar que sin haber estado ahí, cualquiera quiere ir. Es mi ciudad, el equipo en el que debuté y me dio tanto, tuve la oportunidad de compartir con Don Nemesio Diez y Valentín. Lo que uno busca es que confíen en lo que uno les puede dar y con esa unión de confianza las cosas crecen".

"Tengo un compromiso firmado acá, tengo una relación muy buena, si algún día hay un ofrecimiento oficial lo puedo consultar, si pasa el primer filtro con mi familia y jefes. Los tiempos de Dios son perfectos", sentenció Villazón, dejando en claro que por el momento está trabajando con las juveniles de Guatemala, pero un llamado de Toluca podría cambiarlo todo.

