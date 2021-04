Miguel Herrera permanece aislado tras contagiarse de Covid-19

Son días movidos para él. En las últimas horas, el nombre de Miguel Herrera estuvo en boca de muchos tras ser mencionado como candidato a dirigir a Xolos en la Liga MX en reemplazo de Pablo Guede, luego de que Fox Sports informara que la dirigencia tijuanense tendría al estratega como serio candidato.

Lo cierto es que, ESPN Digital, informó que desde el entorno del entrenador no tendrían conocimiento de una oferta formal para contar con los servicios del ex América, a pesar de la conocida buena relación entre Miguel y la famila Hank, propietaria del club. Del mismo modo, desde el entorno Xoloitzcuintle le habrían dicho al portal que no están pensando en la salida del actual DT.

Más allá del futuro laboral de Miguel Herrera en el futbol mexicano, la sorpresa la dio este mismo medio al revelar que el Piojo se encuentra aislado y en pleno proceso de recuperación tras haber sido contagiado de Covid-19. Según confirmaron, la enfermedad lo ha tenido a maltraer pero actualmente se encuentra con salud estable y sin peligro de complicaciones.

Por su parte, la misma fuente comunicó que el ex director técnico de la Selección Mexicana de Futbol espera encontrarse al 100% físicamente para volver a pensar y evaluar cualquier posible propuesta por sus servicios.

Miguel Herrera dirigió al Club Tijuana durante 74 partidos entre el 2016 y 2017, con un saldo de 33 juegos ganados, 17 igualdades y 24 derrotas, llevando al equipo a una semifinal de la Liga MX.

