Ex Rayado reveló la inmensa ayuda que Humberto Suazo le daba a los jóvenes del club

Humberto Suazo marcó un antes y un después en la historia de Monterrey. Sus actuaciones estelares y goles trascendentales le dieron al conjunto Regiomontano dos títulos de Liga MX y tres de Concachampions. Algo único.

Pero su accionar dentro del campo de juego no era lo único que lo transformó en un atleta de élite. Un ex compañero suyo en Rayados confesó en una entrevista con ESPN Digital que Chupete se portó de manera notable con los jóvenes en aquella época.

Se trata de Jesús Zabala, hoy en Puebla, quien reveló: "Suazo fue mi compañero de cuarto un tiempo, nos llevábamos muy bien, teníamos muy buena relación, de hecho desde que subí (al primer equipo de Rayados) nos llevamos muy bien y una vez me invitó a McAllen de compras al Mall y le dije no tengo dinero, traigo poquito, pero no me alcanza para comprar nada, me dijo acompáñame y fuimos en el carro de él, abre su bolsita que traía y me da dinero".

Por supuesto que éste lo rechazó, pero el chileno le insistió en que lo tome para que pueda adquirir nuevas indumentarias: "La verdad sí me dio un buen dinero y me dijo ten, cómprate ropa y lo que ocupes, pero quiero que te compres lo que realmente necesitas, no te vayas a quedar con nada, es para que te lo gastes para tí. Le dije no y me dijo agárralo si no lo agarras te voy a dejar aquí y a ver cómo te regresas".

"Después ya me consolidé y subían más jóvenes, los arropaba, les ayudaba y trataba de meterlos al grupo, siempre fue una buena persona, tenía sus enojos, sus arranques y todo, pero sabíamos que se le pasaba", admitió Zabala.

Por último agregó: "Tenía muy buena relación con todos, así como todos tenía sus rato malos, andaba de malas, pero era raro que se enojara, ya después se le pasaba, en el partido te gritan a pero porque siempre quería ganar, pero fuera de la cancha te llevabas muy bien".

