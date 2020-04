Miguel Layún está dispuesto a volver al Tri y explicó los motivos

Dicen que el tiempo lima las aspereza y parece que Miguel Layún lo vive en carne propia. Es que el lateral derecho de Rayados declaró en enero que no sabía si regresaría a la selección tras lo sucedido en la gira de Estado Unidos en el que se lo fotografió en un bar previo al amistoso con Argentina, ya que sintió que sus excompañeros lo apuñalaron por la espalda. Sin embargo, hoy el defensa declaró que está dispuesto a volver al Tri de Gerado Martino.

En una entrevista dada a TUDN, el elemento de Monterrey explicó que no sabe si va a regresar o no a la selección pero aseguró que está abierto y que "algunas cosas que pasaron se han hablado. Creo que se ha resuelto en gran medida lo que me hacía pensar en no volver a Selección. Eso me ha permitido liberar muchas cosas de la cabeza".

Layún jugó dos mundiales con México.

Por otra parte, el jugador de Rayados señaló que todavía tiene calidad para ser considerado por Gerardo Martino y que sus objetivos los marca Mundial a Mundial. Además, explicó que luego de Rusia 2018 comprendió que físicamente puede mantener un nivel de compentencia para pelear un puesto en selección y que si nada cambia en él estará a formar parte.

"¿Qué sería para Diego Lainez, que en vez de que se le esté cuestionando porqué se fue o que si fue antes de tiempo? Si en vez de eso, todo fuera información positiva para Diego, de que está en crecimiento en Europa, adaptándose a una situación nueva que lo está viviendo para crecer", expresó el defensa quien aclaró que con esto no se llegaría al quinto partido de una Copa del Mundo, pero que si sería diferente y positivo el proceso del mismo.

Por último, Miguel Layún habló sobre las exigencias que tienen los futbolistas y dijo que no deben ser las mismas para todos ya que cada uno lo asimila de manera distinta. Además, agregó que él lo hace porque hizo un trabjo que le costó y dolió mucho, por el cual lloró y batalló para poder llegar a esa culminación.

