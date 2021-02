Chivas expuso pruebas para desmentir la pelea en el vestidor entre José Juan Macías y Antonio Briseño

Chivas es uno de los dos equipos más populares de México y por eso se les da tanta prensa en los medios de comunicación. No solo en lo deportivo sino también en lo externo al terreno de juego. Como sucedió este miércoles por la noche con la noticia sobre la supuesta pelea entre dos integrantes del plantel.

Según la información que publicó Jesús Hernández, reportero de W Deportes, el vestidor del Guadalajara pasó un momento tenso después de la derrota ante FC Juárez por la cuarta jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX. Y los protagonistas de ese encontronazo habrían sido José Juan Macías y Antonio Briseño.

De acuerdo con las palabras que filtró el periodista, el Pollo le habría pedido más ganas a sus compañeros en el camarín. Y el que habría contesto habría sido el delantero canterano: "Meter huevos no es barrerte y festejar. Es agarrar la pelota y hacer jugar al equipo. Tú no me vas a decir qué es sentir la camisa si yo nací aquí y tú ni eres de aquí. Tengo toda la vida jugando aquí y no me vas a decir qué es sentir la camiseta".

Llegó la respuesta de las Chivas

Sin meterse en la polémica y publicando unas imágenes en las redes sociales, el Rebaño Sagrado dejó todo en claro. "No hay bomba que pueda romper la unión de este equipo. Juntos y enfocados en nuestro partido del lunes", fue la frase que se eligió para espantar a los fantasmas sobre las peleas de vestidor.

La foto más explícita fue la última. En ella puede verse a Antonio Briseño, José Juan Macías y el capitán, Jesús Molina, abrazándose y riéndose en la práctica de Verde Valle. ¡Todo desmentido!

