Arde Chivas: José Juan Macías y Antonio Briseño habrían peleado en el vestidor tras perder con Juárez

Chivas de Guadalajara vive una crisis deportiva en el inicio del Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, la cual se vio agravada tras la derrota sufrida como local por 2-1 ante los Bravos de Juárez. Este resultado, además, habría derivado en complicaciones internas en el equipo.

Luego de la dura caída ante los Fronterizos, el vestidor del Rebaño se habría calentado con una dura discusión entre José Juan Macías y Antonio Briseño, derivada de reproches por lo mostrado dentro del campo de juego.

Según información del periodista Jesús Hernandez, el capitán del conjunto tapatío, Jesús Molina, se encontraba observando los goles de FC Juárez a través de su celular, cuando el Pollo advirtió que faltaba "poner más huevos y sentir la camiseta".

Tras esta exclamación, JJ Macías, quien se encontraba del otro lado del vestidor, se habría acercado al futbolista para responderle que él es un canterano del Club Deportivo Guadalajara y que alguien que no lo fuera no podía decir qué significa sentir esos colores.

“Meter huevos no es barrerte y festejar y hacerle así (festejar). Tener huevos es agarrar la pelota y hacer jugar al equipo, eso es tener huevos. Tú no me vas a decir qué es sentir la camisa si yo nací aquí y tú ni eres de aquí. Tengo toda la vida jugando aquí y tú no me vas a decir qué es sentir la camiseta", le habría lanzado.

El intercambio comenzaba a subirse de temperatura y el resto de los compañeros habrían tenido que separar a los futbolistas para que las acciones no pasaran a mayores.

Chivas de Guadalajara se encuentra penúltimo en el Guard1anes 2021 con solo dos unidades recolectadas en cuatro encuentros. En la próxima jornada enfrentará al Club León en el Nou Camp de Guanajuato.

