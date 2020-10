Favor al América y elogios a Víctor Vucetich: Gerardo Martino habló de la nómina del Tri

Entre la convocatoria para el microciclo y la de la gira por Europa, la Selección de México se ganó algunos enemigos dentro de la Liga MX. Miguel Herrera se manifestó contra la FMF acusando cargas excesivas en los entrenamientos y Víctor Manuel Vucetich remarcó lo complicado que es trabajar en Chivas de Guadalajara sin los elementos que fueron citados por Gerardo Martino.

Ante todos estas quejas, desde Holanda, el Tata respondió: "Con Monterrey nos trajimos a César Montes y Jesús Gallardo antes, por eso Hugo González y Carlitos Rodríguez viajarían después. En el caso del América íbamos a traer a Guillermo Ochoa y Jorge Sánchez, pero se lesiona Memo y ya iba a ser demasiado castigo que, además de tener lesionado al arquero, iban a perder a su delantero".

"Es normal, todos vemos nuestras propias necesidades. En el caso de Víctor Vucetich, yo hablé con él por el tema de Gilberto Sepúlveda y en esas declaraciones habla por la Sub-23. Tiene temores con respecto al regreso porque a los pocos días tienen que jugar por el torneo y escalar posiciones, es entendible. Es un caballero y es fácil hablar con él y explicarle", agregó el argentino sobre la plática con el Rey Midas.

"Me gustaría aclarar algo: nosotros priorizamos jugar este partido en un día incómodo porque la única forma de hacerlo era así, tratando de que algunos jugadores no participaran con sus clubes y en ese momento era comprometernos a no tocar más de dos. Con esas condiciones armamos la lista y traje lo que quería", cerró Gerardo Martino, poniéndole fin a la polémica de las citaciones.

El Tri se prepara para enfrentar este miércoles 7 de octubre a Holanda en los Países Bajos. El encuentro se disputará desde las 13:45 horas de México y el estratega argentino ya tiene en mente una posible alineación para intentar ganarle a una de las potencias de Europa en su casa.

