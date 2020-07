Felipe Pardo se despidió del Toluca en las redes sociales

La reestructuración del Toluca impulsada por Sinha tiene varios puntos que explican la actitud de la directiva y del cuerpo técnico en en este mercado de pases. La reducción del promedio de edad en el plantel y el control del vestidor son aspectos claves de este plan.

Las salidas de Alfredo Talavera y Felipe Pardo, 2 jugadores que a pesar de su buen nivel en la cancha tuvieron diversos actos de indisciplina que dividieron al vestidor, tiene completo sentido en este contexto.

Felipe Pardo se va del Toluca con una imagen dividida (Jam Media).

El colombiano fue oficializado como nuevo refuerzo del Pachuca, tras algunos días de incertidumbre por el arreglo de su contrato. Una vez confirmada la operación, se despidió de Los Diablos Rojos en su cuenta de Instagram.

"Hoy mi vida toma otro rumbo. Lamentablemente, el cuerpo técnico no me tenía en sus planes para este torneo. No es un adió́s si no un hasta luego. Le agradezco a todos los hinchas que me apoyaron y a los que me siguen apoyando", escribió el atacante.

"Me voy feliz de haber podido compartir con compañeros, utileros y médicos, que fueron personas maravillosas. Dios los bendiga", agregó.

