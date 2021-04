"Me lo traería": Carlos Vela escogió a un jugador de Chivas para llevar a LAFC

La espera terminó. A partir de este sábado 17 de abril, precisamente a las 17 horas del centro de México, Los Angeles FC hará su presentación oficial en la temporada 2021 de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Y todo nuestro país estará alerta de la participación de Carlos Vela frente a Austin FC.

"Cada vez que empieza una temporada quiero hacerlo bien. Por mí, por mi club y por la gente que nos sigue. Todo el apoyo que nos muestran es increíble, estamos muy agradecidos por tanto cariño. Cada vez que entro al campo quiero hacer algo bueno para que ellos disfruten y se sientan orgullosos de uno", fueron las palabras del Bombardero durante la conferencia de prensa previa al debut de este campeonato.

Lógicamente, por haber sido tan reciente la clasificación de la Selección de México a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el futbolista de 32 años no pudo escaparse a la pregunta sobre su presencia con el equipo de Jaime Lozano. Y fue muy claro al respecto: "No tengo mucho que decir, no soy el que decide".

¿Refuerzo de lujo para LAFC?

Carlos Vela, además, platicó en exclusiva con Fox Sports y afrontó una duda a modo de juego: "Si te pidiera un jugador de la Selección Mexicana que te gustaría tener en LAFC, ¿a quién eligirías?". El atacante no dudó y respondió escogiendo a un hombre de las Chivas de Guadalajara: "Me traería a José Juan Macías".

En el actual plantel de California, el Bombardero tiene a compatriotas como Pablo Sisniega, Antonio Leone, Marco Farfán, Erik Dueñas y Christian Torres. ¿Cuándo arribará otro azteca al equipo de Bob Bradley?

Lee También