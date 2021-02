La nueva apuesta de Cruz Azul: un portero con ascendencia alemana y especialista en penales

Si algo ha relacionado a la mayoría de las incorporaciones y apuestas de Cruz Azul en los últimos años es la incapacidad para sobresalir y destacarse en un contexto adverso y hostil por los años sin títulos de liga.

Andrés Von Hauke tratará de sobreponerse a ese dato, ya que incorporado por La Máquina tras un muy buen paso por el Club Oro de la Tercera División por mostrar detalles realmente impresionantes.

El director de Fuerzas Básicas Emanuel González siguió al cancerbero hasta contratarlo para este Guard1anes 2021. En estas semanas estuvo trabajando con el equipo Sub-20, pero con el objetivo de integrarse al primer equipo en el corto plazo.

El guardameta, especialista en contener disparos desde el punto del penal, tiene ascendencia alemana. Una investigación de ESPN detalló que su bisabuelo fue el primero en arribar a territorio azteca a principios del Siglo XX.

Sobre su técnica para parar tiros desde los 12 pasos, su padre Federico señaló para el medio de comunicación que "tiene conocimiento de lo que es un jugador. Me dice: 'Fíjate cómo se para, cómo empieza a caminar', yo no entiendo. Me platica: 'Este muchacho está parado así', desde que ve cómo se para el cobrador sabe para el lado que tirará".

