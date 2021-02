Jesús Corona mandó advertencia a todo Cruz Azul: analiza ir a otro equipo de la Liga MX

Jesús de Jesús Corona es toda una institución en la Liga MX y mucho más en Cruz Azul. El guardameta lleva 12 años vistiendo el jersey de La Máquina, aunque por primera vez en su carrera no sabe lo que le deparará el futuro después del Guard1anes 2021. El club debe tomar nota.

Corona terminará contrato a final del campeonato y, de acuerdo a sus palabras, la directiva de la Noria comandada por Jaime Ordiales todavía no le ofreció un contrato. Es decir, el guardameta puede ser otro caso similar al de Milton Caraglio, quien también se terminó yendo libre.

“Desde luego que me gustaría mantenerme en Cruz Azul, es algo que tengo muy claro, pero no depende ya de mí, hasta el momento no ha habido acercamientos por parte de la directiva y bueno simplemente estoy tranquilo, sé qué tengo que hacer mi trabajo”, comenzó declarando Corona en diálogo con TUDN, aunque dejó la puerta abierta.

Jesús Corona advirtió a Cruz Azul

“Tengo que buscar mantener un buen nivel futbolístico y no sé si siga aquí en Cruz Azul o no... si sigo qué bueno la verdad estaría muy orgulloso y muy agradecido y si no buscaremos nuevos aires, nuevas oportunidades, pero de qué me quiero seguir manteniendo activo eso lo tengo claro”, advirtió el portero de 40 años.

De igual manera, Jesús de Jesús Corona mantiene firme su mayor desafío, que es terminar su carrera en Cruz Azul después de haber sido campeón de la Liga MX, el gran desafío que tiene el equipo hace varios años: “Me gustaría retirarme en Cruz Azul claro que sí y siendo campeón también”, culminó.

