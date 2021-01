Se definió la novela entre Kanu y Cruz Azul

Si bien sigue manteniendo un equipo competitivo, este Cruz Azul no promete como en otras campañas. A días de que culmine la venta de pases, el panorama para traer nuevos refuerzos es desolador.

Uno de los principales apuntados de La Máquina para reforzar el equipo, dado que era un pedido expreso de Juan Reynoso, era Nwankwo Kanu. Sin embargo, el presidente de Botafogo se encargó de eliminar las esperanzas de los aficionados.

"No llegará a Cruz Azul", señaló Durcesio Mello a ESPN Digital. De esta manera, el cuadro de La Noria no tendrá a su defensor central joven y con futuro y polivalente cuando la última línea pide una renovación a gritos.

Pese a que el mandamás de la escuadra brasileña no detalló las razones por las que no se llegó a un acuerdo, diversos medios brasileños aclararon que la institución capitalina no respondió la última contraoferta.

Por lo pronto, Cruz Azul enfrentará a Querétaro el próximo sábado en el Estadio Azteca, por la jornada 4 del Guard1anes 2021.

