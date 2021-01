Walter Montoya confirmó su salida de Cruz Azul y guiñó a otros clubes de la Liga MX

Después de haber sido cedido a Racing, Walter Montoya reportó en La Noria para conocer su suerte en Cruz Azul. Sin embargo, a diferencia de Pol Fernández, no contó con la misma suerte ante los ojos de Juan Reynoso. Por eso es un hecho que deberá buscarse club en este mercado de pases de invierno.

"Estoy viendo qué sucede porque está complicado quedarse. Mientras tanto me entreno como siempre para no perder el ritmo. Yo vine con muchas ganas de quedarme pero la dirigencia y el entrenador decidieron que no", aseguró el argentino durante una entrevista que le brindó al portal de noticias 90min.

¿Qué pasará con Walter Montoya?

En la misma plática, el centrocampista reveló que está disponible ante cualquier acercamiento de un club para contratarlo en este periodo de fichajes: "Esto de Cruz Azul se dio en las últimas horas, por lo que dependíamos en un 80% de lo que decidieran porque son los dueños de mi pase. Saber que ya no me voy a quedar me abre las puertas para que otros puedan preguntar por mí. Estoy abierto a cualquier chance".

¿En qué clubes le gustaría jugar?

"Me gustan muchos. Aparte de Cruz Azul, que estuve ligado también por el Chelito Delgado, siempre me gustaron Rayados, Tigres UANL, Atlas y Toluca. No diría uno en especial, pero son varios porque además me gusta la liga de México", confesó Walter Montoya, dejando en claro su deseo de continuar en el país azteca, y lanzando un guiño hacia Monterrey, Edomex y Guadalajara...

Aún puede ser transferido

Lógicamente, al no ser contemplado por Juan Reynoso, Walter Montoya no fue registrado ni sumó minutos en la primera jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX. Por eso es que tendrá tiempo hasta el 31 de enero para escoger equipo dentro de México, o también podría optar por un destino internacional.

Lee También