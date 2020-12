El motivo por el cual Claudio Baeza todavía no firmó con Toluca

Toluca es uno de los pocos equipos que no logró la clasificación a la Liguilla, una situación que no puede volver a repetirse en el 2021. La directiva tomó cartas en el asunto rápidamente y comenzó a moverse en el mercado de fichajes con algunas altas, aunque no todas fueron buenas noticias.

Jonatan Maidana saldrá como jugador libre de los Diablos Rojos, lo que significa que no le dejará ningún rédito económico a las arcas del equipo. En tanto, Alan Medina está muy cerca de ser jugador del América, aunque todavía la transferencia hacia las Águilas no se hizo oficial y se espera que se haga después de la participación en la Concachampions.

En cuanto a las altas, el viernes 11 de diciembre pareció ser el día clave. José Juan Vázquez fue presentado oficialmente en las redes sociales de los Choriceros y la siguiente buena noticia no tardó en llegar. Varios periodistas afirmaron que Claudio Baeza ya era la segunda incorporación, pero esto último jamás se terminó de confirmar.

#DiablosTwitteros

����¿Vicente en Toluca?

��¿Qué pasa con Baeza ?

❌ Falso que Leo Fernández vaya a Pumashttps://t.co/BSZHvITp4N — JuanCarlos Cartagena (@cartagol9) December 18, 2020

El motivo por el que Toluca no oficializó a Claudio Baeza

De acuerdo a la información de Juan Carlos Cartagena, el volante defensivo ya dio el visto bueno, pero todavía hay detalles en la negociación de tire y afloje que hacen que no termine de confirmarse en Toluca. Es decir, el club no se ha puesto de acuerdo con Necaxa y, evidentemente, con el salario del futbolista.

De igual manera, la transferencia está lejos de estar caída y se espera que Claudio Baeza termine de ponerse de acuerdo en su contrato y se transforme oficialmente en el segundo refuerzo de los Diablos Rojos. Todo esto, antes del comienzo de la pretemporada después de Navidad.

