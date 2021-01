"Hay equipos que nos han llamado": César Montes habló sobre su futuro

Antes del inicio del Guard1anes 2021 de la Liga MX, Monterrey sorprendió en un mercado de pases austero y negoció con Toluca por la contratación de Adrián Mora. ¿Fue un indicio ante una posible salida de César Montes? Esa fue la duda que surgió, sobre todo sabiendo del interés de clubes de Europa...

Para despejar las dudas de los aficionados, el Cachorro fue consultado en la conferencia de prensa de este martes y respondió: "Nunca he escondido mi objetivo, mi sueño de ir a Europa. Por temas de pandemia se puede complicar un poco, pero hay equipos que nos han llamado y eso significa que hay interés".

"No me queda más que trabajar. No está en 'stand-by', es uno de mis objetivos. Pienso en ganar el sábado y entregar lo mejor", agregó el defensa central, sin esconder sus sentimientos de convertirse en un nuevo mexicano en el Viejo Continente pero pensando en el duelo ante América por la próxima jornada.

Respaldó a Hugo González

Javier Aguirre determinó darle el brazalete al portero y César Montes se mostró de acuerdo: "Respecto a la capitanía, eso lo decidió el técnico. Hugo se lo merece, tiene con qué liderar a este equipo y también para ser capitán uno no necesita una cinta. Yo me siento importante, aporto lo mejor para el equipo".

