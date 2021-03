En los ojos de Europa: Sebastián Córdova y su nivel cautivaron al Real Betis

Juntando las actuaciones en el Guard1anes 2021 de la Liga MX y en el Preolímpico Sub-23, Sebastián Córdova tuvo una semana fenomenal. No solamente marcó un gol en el Clásico Nacional ante las Chivas de Guadalajara, sino que también completó un hat-trick frente a Repúblicamente Dominicana en el debut del certamen juvenil y, posteriormente, dio el presente en la red en el juego contra Costa Rica.

Lógicamente, por el rendimiento mostrado con la playera del América y la de la Selección de México, los radares en Europa se encendieron para seguirlo. Y es que, de acuerdo con la información que publicó el Francotirador de RÉCORD este martes por la mañana, un conocido de otros mercados ya alzó su mano...

"Me aseguran desde el Nido que el Real Betis no le quita el ojo", comentó el columnista del reconocido medio de comunicación. Aunque también, en la misma publicación, se encargó de dejar en evidencia la dura postura de la directiva del conjunto azulcrema, quien cuidaría de más a su joya de 23 años.

"Eso sí, las Águilas no piensan desprenderse del hidrocálido por menos de 12 millones de los verdes, ni aunque sea tiempo de pandemia y crisis financiera van a ceder. Si no lo hicieron antes con los extranjeros que recién brincaron al charco, no lo harán con el futuro '10' de la Selección", agregó en su nota.

No es la primera vez que el equipo de Andrés Guardado, Diego Lainez y Guido Rodríguez le pone el ojo a Sebastián Córdova. Para ser precisamente, durante noviembre del 2020, las autoridades del club de Sevilla también intentaron sacarlo de Coapa, pero por razones económicas estuvieron lejos de lograrlo.

Lee También