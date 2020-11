Jonathan Orozco se ve campeón de la Copa MX

La final de ida de la Copa MX fue para Monterrey por 1-0, lo que junto con el presente de cada uno en la Liga MX, posiciona a los Regios como los favoritos para quedarse con el trofeo. Aún así, Tijuana visitará el Gigante de acero el miércoles y no se rinde, tal es así que su portero Jonathan Orozco afirmó que se ve como campeón.

“Sí, me visualizo terminando el partido con la Copa. Si preguntas todos te van a decir que Rayados va a salir campeón y eso es lo más bonito, cuando el futbol te da la inversa. Yo me visualizo levantando la copa y siendo campeón y si no hay que intentarlo nuevamente”, indicó el 1 de Xolos.

Los dirigidos por Pablo Guede están obligados a ser efectivos en ataque y en defensa, por lo que la tarea de Orozco será vital.

”Me ocupa más lo que tengamos que hacer o lo que dejemos de hacer, la clave es ponerse arriba en el marcador, anotar el gol rápidamente, si bien Rayados tiene un plantel donde ya sabe lo que es jugar este tipo de partidos, me ocupa más que nosotros defendamos bien y que concretemos las oportunidades que generemos”, expresó el portero.

Por su parte, Jonathan Orozco confesó que su deseo es retirarse en Rayados, Santos o Tijuana: “Claro que me encantaría, cuando empecé mi carrera me preguntaron, siempre me hubiese encantado jugar toda mi vida en Monterrey, pero si la pudiera terminar ahí sería muy lindo, para mí sería muy lindo también terminar en Santos y tal vez aquí también en unos cinco años si me va bien. Voy a ser muy feliz al retirarme donde fui muy querido, donde tengo el cariño de la gente, en el equipo donde crecí o donde nací”, finalizó.

