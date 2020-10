Culpa del Covid-19: Pablo Guede dijo que la pandemia de Coronavirus perjudicó a Tijuana

Tijuana ha tenido un mal desempeño en el presente Torneo Guard1anes 2020, el cual lo tiene sin chances de ingresar al repechaje. Para su entrenador, Pablo Guede, el contagio de varios jugadores del plantel producto de la pandemia de Covid-19 perjudicó a su plantel a través del contagio de varios jugadores.

“Después del tema de Covid, no estamos físicamente como queremos. Tenemos que ir viendo quién físicamente va a estar mejor antes de poner al equipo que uno tiene en mente. En este semestre nos pasaron muchísimas cosas, no quiero que suene a excusas pero no se pueden controlar”, declaró en rueda de prensa.

Las imágenes del duelo ante los Tuzos#FuerzaTijuas pic.twitter.com/TPLO9ftrgR — Xolos (@Xolos) October 31, 2020

Este viernes, Xolos cayó derrotado por 0-2 frente a Pachuca, en el marco de la Jornada 16 de la Liga MX, y quedó sin chances de ingresar al repechaje de la Liguilla.

De todas maneras, Tijuana disputará el próximo miércoles la final de la Copa MX frente a Monterrey, y el estratega se mostró optimista en poder revertir el 0-1 de la ida.

"La Copa MX no está terminada. Vamos a dar pelea con los argumentos que creamos que sean los mejores para darle el título a Tijuana. Para el miércoles tenemos la ilusión de ganar la Copa, es otra película", declaró.

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 15 36 2 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 15 29 3 PUMAS UNAM PUMAS 15 28 4 AMÉRICA AMÉRICA 15 28 5 TIGRES UANL TIGRES 15 27 6 MONTERREY MONTERREY 15 26 7 PACHUCA PACHUCA 16 25 8 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 15 22 9 GUADALAJARA GUADALAJARA 15 22 10 NECAXA NECAXA 16 21 11 TOLUCA TOLUCA 16 20 12 JUÁREZ JUÁREZ 16 18 13 MAZATLÁN MAZATLÁN 16 16 14 PUEBLA PUEBLA 15 14 15 TIJUANA TIJUANA 16 14 16 ATLAS ATLAS 15 13 17 QUERÉTARO QUERÉTARO 16 12 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 16 11

Lee También