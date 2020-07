Finalmente se iría: Aké Loba cambiaría Monterrey por FC Juárez

Desde que comenzó el mercado de pases de verano que se está hablando de su salida. Arnaud Aké Loba llegó a Monterrey para afrontar el Clausura 2020 pero no logró encajar en la consideración de Antonio Mohamed, por eso siempre corrió atrás de grandes delanteros como Rogelio Funes Mori y Vincent Janssen.

Por Liga MX, el delantero de Costa de Marfil sumó un total de 120 minutos y convirtió un gol en la igualdad 2-2 ante Atlético San Luis en el Estadio BBVA Bancomer. Pero más allá de eso, no tuvo las oportunidades necesarias para demostrar por qué en Querétaro era una de las grandes figuras de la institución.

Aké Loba en Rayados vs. San Luis (Getty Images)

Por esa razón, y siguiendo la información que se compartió este miércoles , el atacante africano tendría las horas contadas en Rayados. De hecho, todo indica que ya estaría cerca de firmar contrato con otro club del país donde, seguramente, contará con la confianza que todavía no pudo obtener.

"FC Juárez no va a poder retener a Diego Rolan. Tenía un acuerdo de préstamo con opción y no lo va a poder hacer válido, no tiene la lana. Entonces va a tener ese hueco ahí arriba. Aké Loba va a jugar muy poco y es una buena posibilidad para él y el club", comentó Diego Armando Medina para Futbol al Día Radio.

Más allá de las intenciones de ambos equipos, el mismo reportero confirmó que en este preciso momento hay una traba. La directiva de Los Bravos está asustada con lo que cobra el delantero y están negociando con sus pares de La Pandilla para llegar a un arreglo en eso.

