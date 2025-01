Ultimátum de la UEFA al PSG por Mbappé y con riesgo de expulsión de la próxima Champions League

Kylian Mbappé levanta todas las alarmas en un Parque de Los Príncipes donde en este momento se ponen los ojos en la sede central de la UEFA. La trama legal entre el delantero del Real Madrid y París Saint Germain sigue su curso con claros extractos del reglamento del máximo ente del fútbol europeo amenazando incluso la presencia del vigente campeón de la primera división gala en la próxima edición de la Champions League. Se empieza a llegar a un ultimátum donde únicamente pagar parece ser el método para evitar más dolores de cabeza.

Un total de 55 millones de euros solicita Kylian Mbappé a la junta directiva del París Saint Germain varios meses después de haber abandonado Francia. Todo se trata y parte de las primas de renovación acordadas en la última renovación del futbolista y que ahora éste reclama tanto la justicia local francesa como a los diferentes estamentos del deporte en la Galia. PSG se excusó hablando de un pacto de caballeros con Nasser Al-Khelaifi que al no encontrarse redactado o de manera escrita, poco o nada vale en otra más legal abierta desde hace prácticamente seis meses.

Medios como L’Equipe prenden las alarmas pensando en la siguiente participación del Paris Saint Germain en la Champions. El periódico francés habla del artículo 82 del Reglamento de la UEFA como el principal motivo para entender cómo en caso de que para el próximo 15 de enero el PSG no justifique el abono de los millones pendientes a Kylian Mbappé, puede desatarse de manera inmediata una grave sanción por parte del máximo ente del fútbol europeo. La más baja en este sentido pasaría por supuesto por una incapacidad de incorporar futbolistas. La más alta sin duda supondría la expulsión de las competencias internacionales del continente por un periodo entre los 12 y los 24 meses. Real Madrid, con poco o nada a decir en esta causa.

“A más tardar el 15 de julio, el 15 de octubre y el 15 de enero de la temporada de licencia, el titular de la licencia no deberá tener ningún pago pendiente con su personal resultante de obligaciones contractuales o legales, vencidas respectivamente el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre”, asegura el artículo 82 del Reglamento de UEFA. En este sentido Paris Saint Germain debería presentar el 15 de enero un desglose en sus cuentas en el cual no figure como pendiente de pago los montos que se acordaron con el delantero del Real Madrid.

En Francia temen que las denuncias de Mbappé acaben con PSG fuera de la Champions: GETTY

Repetimos que en Francia se da por hecho que el pacto de caballeros entre ambas partes por agosto de 2023 no tiene ningún valor legal al no encontrarse ninguna prueba física de este. Kylian Mbappé ya se ha manifestado alrededor del tema por medio de sus abogados y solicitando de manera formal al equipo de la capital francesa por hoy el abono de 55 millones de euros que en este momento empiezan a hacer más que una cuestión de ego entre todos los implicados.

Duras críticas de la abogada de Mbappé al PSG

Delphine Verheyden supone una de las figuras más importantes alrededor del delantero francés. La abogada hablaba en el medio L’Equipe semanas atrás pidiendo expresamente a Al-Khelaifi que se resolviera todo de la manera más amable posible. En caso de que no se cumplan sus promesas no descarta denuncias por acoso laboral o impagos en la justicia ordinaria de Francia: “El PSG quiere escapar de las normas del fútbol. Está dispuesto a derribar el sistema en lugar de cumplir con sus obligaciones. Si las autoridades no protegen los contratos y sus reglamentos, enviamos una fuerte señal que dice: ‘Puedes pisotear a todos los jugadores’”.

Los números de Mbappé en PSG

180 millones pagó Qatar al Mónaco por el delantero de moda en el verano del 2017. Casi siete veranos más tarde, se fue del Parque de Los Príncipes con 308 partidos oficiales, 256 goles y 108 asistencias para ganar 16 títulos locales. Solo la Champions, donde cayó ante Bayern Múnich por 1-0 en la final del 2021 en Lisboa se le resistió a Kylian en sus tiempos por PSG.

