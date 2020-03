Francisco Acuña: El futbolista que juega en Canadá y sueña con ser convocado por Gerardo Martino

Francisco Acuña, exjugador de Puebla y Atlético de San Luis, entre otros, dialogó con ESPN Digital y confesó sus ganas de jugar para la Selección México y ser llamado por el Cholo Simeone.

Actualmente, el mediocentro milita en la liga canadiense, donde juega para el Atlético Ottawa. Llegó este año y buscará destacarse para lograr sus objetivos.

"Yo lo que quiero, nada más, es jugar; mostrar mis cualidades en la cancha, divertirme y ayudar al equipo. Si a lo mejor ando bien aquí, puedo llamar la atención y tener un llamado, pero tengo 32 años, seguramente el ‘Tata’ (Martino) está pensando en dar más juego a la gente que viene abajo. Tiene un buen grupo de jugadores, de Liga MX y ligas europeas, pero igual en una de esas me va súper bien aquí, llamo la atención y soy del agrado del entrenador. Yo, encantado de la vida", afirmó Acuña.

Además, el futbolista confesó que estuvo cerca de convertirse en jugador de América, pero no se dio.

Francisco Acuña jugará en Canadá ⚽����https://t.co/S3g5tLfaqX — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 31, 2020

"Sí, pero creo que fue hace como un año y medio, la primera vez que hubo realmente interés, que me contó mi representante; fueron a preguntar con Puebla, pero este tenía unas pretensiones y a lo mejor América no las iba a pagar. Después hubo otra oportunidad y al final no se dio, no sé por qué. A mi representante le preguntaron por mis condiciones y sí me quedé con las ganas de llegar a una institución como esa, me hubiera encantado, pero si no se dio, a uno le queda trabajar y seguir aprendiendo donde le toque", señaló.

Lee También