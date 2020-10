Francisco Gabriel de Anda cargó contra Jéremy Ménez por sus declaraciones

Por su letrero de crack internacional, el paso de Jéremy Ménez en América quedó a deber. Disputó 23 partidos, anotó cinco goles por Liga MX y se la pasó lesionado. De hecho, protagonizó una escandalosa salida, yéndose libre y sin dar declaraciones al respecto. Y lo que dijo hace días generó aún más polémica.

"Dormí durante tres años, luego Reggina me desperó. Redescubrí las ganas de sudar y trabajar duro. No logré adaptarme, no estaba ahí mi cabeza, quería volver con mi familia. Luego fui al Paris FC pero sentí que quería algo más competitivo", argumentó el centrocampist francés en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

Sus declaraciones hicieron ruido, y Francisco Gabriel de Anda salió en defensa del conjunto azulcrema: "Lo de este muchacho es de un sinvergüenza en toda la extensión de la palabra, por lo que cobraba. Le quitó oportunidades a jóvenes que buscaban una oportunidad y nunca terminó por dar el nivel".

"Ojalá sirva como precedente para que no traigan a cualquiera, nomás porque es francés, jugó en el Milan y ya nomás por eso. Tienen que ver la actualidad de los jugadores y que se actualicen los visores de los clubes", cerró el exfutbolista y ahora analista durante la emisión de Futbol Picante por ESPN.

Desde el caso de Jéremy Ménez, América hizo un cambio importante en los periodos de transferencias. Dejó de realizar fichajes bombásticas y de renombre para apuntar a las promesas del futbol sudamericano. Será que, al menos, la fallida contratación del francés ayudó en algo para la institución...

