Francisco Palencia acusó a Óscar Macías de tener "miedo" para anular el gol de Cabecita Rodríguez

Por la undécima jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, Cruz Azul pisó fuerte en Sinaloa y derrotó 3-2 a Mazatlán en un encuentro muy atractivo disputado en el estadio Kraken. Jonathan Rodríguez, como de costumbre, tuvo una alta responsabilidad en este resultado positivo conseguido por la Máquina anotando un doblete de penal.

Justamente el primero de ellos fue el que causó la gran polémica de la fecha. Cabecita se resbaló en su disparo, tocó el balón con sus dos pies y Oscar Macías dio por válido el gol. Según el reglamento y el Presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, el silbante actuó de manera perfecta, aunque el que no quedó para nada convencido de ello fue el DT de Mazatlán.

Cruz Azul festeja la anotación polémica de Cabecita (Getty Images)

Luego del encuentro, en conferencia de prensa, Francisco Palencia no ocultó su enojo con el árbitro y apuntó: "Lamentable la toma de decisiones. Parece que la regla no existiera. Todo el mundo lo sabe. Lo que más me asusta es que no hayan tomado una decisión al ver el VAR. Nos dijeron que no había una toma contundente. Es una mala decisión no tomar decisiones. Lo que pasó hace creer que los árbitros no tienen la personalidad para tomar decisiones. A lo mejor por miedo no la quisieron tomar y la dejaron correr. Lo más fácil era pitar el gol".

Día histórico en el Kraken, se estrenó la ejecución de penales a 2 toques �� https://t.co/ZspP4nvccE — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) September 19, 2020

"Hemos sido afectados varias veces. Nos confunden y se van con la más fácil. Se revisa o no se revisa. Es lo único que pedimos, que haya una unanimidad. Después de un gol que se revise o no la jugada. No sé si sea un tema de camisetas, no me puedo meter en ese tema. Lo que sí puedo decir es que en este momento el arbitraje mexicano no atraviesa por un buen momento", reveló Palencia.

A pesar de ser una jugada totalmente extraña, lo cierto es que el reglamento afirma que si un futbolista toca dos veces la pelota en la pena máxima se debe penalizar con tiro libre indirecto para el equipo contrario. Sin embargo, el primer toque de Cabecita no mueve de su lugar al balón, así que no cuenta como tal. Más que polémico.

