Francotirador de Récord: en Chivas advirtieron a todos sus jugadores por el episodio Uriel Antuna

Así como en muchos clubes mexicanos han habido casos positivos de Covid-19, Chivas no fue la excepción. Entre algunos jugadores infectados por el virus, se confirmó a Uriel Antuna como uno más de ellos.

Ahora bien, el Rebaño Sagrado y su elemento fueron parte de una disputa. Desde el club aseguraron que el futbolista era 'asintomático', aunque un video no pareciera mostrar lo mismo. La mujer del jugador filtró imágenes donde se lo pudo observar a Antuna con cierto decaimiento y síntomas.

Esta cuestión habría molestado en gran medida a la directiva del cuadro de Guadalajara, que le habría hecho una advertencia al atacante: "Me cuentan que los altos mandos están molestos por los videos que difundió Penélope, esposa de Uriel, por lo que el futbolista ya se llevó su respectivo jalón de orejas. También solicitaron al jugador aparecer en redes para demostrar que está como si nada", fue lo que publicó Francotirador de Récord.

Pero aquí un factor importante; el apuntado no solo fue Antuna, sino que también se involucró el resto de sus compañeros: "La recomendación también aplicó al restó de jugadores, para que no suban estos temas a sus Instagram, por ser ïnformación delicada, que no debe ser pública", detalló el medio deportivo.

Tiempo después de haber de que se haya generado revuelo mediático, Antuna se manifestó en las redes sociales explicando que había tenido "un poco de fiebre" pero que era 'asintomático', tal como informaron desde la institución de Guadalajara.

