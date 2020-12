Fabián Castillo al América se enfría, pero hay dos jugadores que calientan

Club América tuvo un 2020 olvidable y es por eso que necesitan urgentemente un cambio. Algunos jugadores, como es el caso de Santiago Cáseres, no continuarán por Coapa, razón por la que la directiva ya comenzó a moverse rápidamente para encontrar las mejores piezas posibles.

Una de las mencionadas era Fabián Castillo. El futbolista colombiano parecía ser la primera incorporación de las Águilas, pero lo cierto que eso no será así. En primer lugar, porque los azulcremas ya tienen la primera transferencia confirmada y no es nada menos que Mauro Lainez, hermano de Diego. Además, la negociación no anda nada bien.

El viernes se reveló que Castillo no era del agrado de Miguel Herrera y evidentemente eso puso en tela de juicio su contratación. De hecho, según lo informado por César Caballero de ESPN, afirmó que lo del futbolista colombiano de los Xolos de Tijuana se sigue enfriando, por lo que su contratación es lejana.

Alan Media y Marcel Ruiz, en la mirada del América

Con lo de Castillo estancado, ya hay algunos nombres que entraron en circulación para llegar al América. Ellos son los de Alan Medina, interior derecho del Toluca, y Marcel Ruiz, mediocentro ofensivo de Tijuana. Todo esto, de acuerdo a lo informado por ESPN.

Si bien no hay mayores novedades, Alejandro Alfaro advirtió que la contratación de Medina se daría por un año a préstamo. Su valor de mercado actual es de 800 mil euros, aunque primero quieren observar cómo se desempeña con la playera del América.

