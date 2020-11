Raúl Jiménez confirmó acercamientos de Manchester United y Juventus en el mercado pasado

La temporada 2019-20 de Raúl Jiménez fue la mejor de su carrera, donde los números y goles convertidos lo posicionaron como uno de los mejores centrodelanteros del mundo. Por esa razón, varios equipos se interesaron en sus servicios, pero ninguno terminó haciendo una oferta formal.

Que los acercamientos hayan sido únicamente informales, hicieron especular que nadie quería al Lobo Mexicano realmente y que solamente eran sondeos por parte de los medios. Sin embargo, el propio Raúl se encargó en confirmar que los rumores eran reales, más allá que la oferta nunca llegó.

“Durante las vacaciones o transferencias cada día salía un equipo nuevo, lo que sabía yo eran lo de las noticias, rumores; un día me despertaba y me quería la Juventus, otro el Manchester United y lo que sé es que sí hubo acercamientos, pero nunca se llegó a un acuerdo, pero estoy muy bien en los Wolves”, confesó Jiménez en diálogo con TUDN.

Raúl permaneció en Wolverhampton, equipo que no tiene las luces de los grandes europeos, pero que resultó ser su lugar en el mundo. Además, el conjunto inglés arrancó bien la temporada en la Premier League, pero lo malo de su año es que no disputará ninguna competencia intercontinental.

“Pues la verdad no (se quedó con la 'espina' de no salir), estoy muy contento en Wolverhampton, no es nunca conformismo por estar en un lugar en el que estás bien, saben que no me conformo, siempre busco más. No se dio en esta oportunidad, si se da en algún momento, tendrán que querer lo mejor para mí, Wolves y el equipo al que llegara, pero estoy muy contento en Wolves siendo muy importante”, culminó.

