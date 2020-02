Desde que arribó al Napoli, Gennaro Gattuso no utilizó a Hirving Lozano. El mexicano pasó de ser un habitual titular a estar muy por detrás en la consideración.

El italiano suele recibir muchos cuestionamientos al no poner nunca al extremo, que fue la compra más alta de la historia del club. Esta vez se cansó.

"Obviamente solo hablas de Lozano porque costó 50 millones. No tomo decisiones porque no me gusta. Tomo decisiones de manera funcional. Luego me matan, pero me responsabilizo por ello. En México me masacraron, usted escribió que me declararon la guerra, bueno... ¡paciencia! Ya no iré a México", comentó el estratega.

No solo eso, sino que afirmó que hay otros atacantes que también merecen más chacnces: "Tengo jugadores muy fuertes en ataque y decido juego tras juego. Creo que le estoy dando muy poco espacio a Fernando en este momento. Llorente merecería mucho y mucho más".

De esta manera, todo hace pensar que el surgido en Pachuca no estará desde el inicio en el corto plazo.

¡Pobre Chucky!

