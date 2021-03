Gignac llenó de elogios a Ricardo Ferretti: "Nadie maneja el vestidor como él"

André-Pierre Gignac, delantero de Tigres UANL, platicó en una entrevista para TUDN y llenó de elogios al Director Técnico de los felinos, Ricardo Ferretti. Allí, el atacante francés aseguró no hay nadie que maneje mejor el vestidor que el Tuca.

"Nadie maneja un vestidor como lo hace Ferretti. Imaginénse traer figuras como lo son Pizarro, Guzmán, Carioca, Enner Valencia, Edu Vargas, son muchos egos, y caracteres muy fuertes. Lo está haciendo muy bien, no se si con otro entrenador estaremos así", señaló.

Además, agregó: "Me gusta la estabilidad en la que me encuentro. Se siente cuando un entrenador tiene una presión, se siente en sus charlas, o lo sentimos muy frágil. No se lo deseo a nadie, eso le afecta mucho a un grupo".

Ricardo Ferretti fue elogiado por Gignac. Jam Media.

Cabe destacar que El Tuca llevó a Tigres hacia la final de la última edición de la Liga de Campeones Concacaf y la ganó. Viajó a Qatar para disputar el Mundial de Clubes y lo arribó hasta la Final, en donde cayó por 1-0 ante Bayern Munich dando un excelente papel.

Actualmente, el Universitario no se encuentra transitando un buen momento en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Se ubica en la décimosegunda posición y está muy cerca de ponerse fuera de la zona de repechaje.

