André-Pierre Gignac realizó un polémico tuit contra los mexicanos y los fanáticos lo destruyeron

Tigres acaba de arribar a México luego de ser subcampeones en el Mundial de Clubes 2020 tras perder por 1-0 con Bayern Múnich con un polémico gol de Pavard. Sin embargo, muchos criticaron la manera en la que jugó el equipo de Ricardo Ferretti y André-Pierre Gignac estalló al decir que el peor enemigo de México es el mexicano, por lo que los fanáticos le respondieron.

No hay dudas de que los Auriazules realizaron tuvieron una buena presentación en uno de los máximos certámenes del futbol internacional tras alcanzar por primera vez la final. De todas maneras, para varios especialistas el conjunto de Nuevo León pudo generar algo más frente a los alemanes.

Es cierto que el Bayern Múnich es mejor, pero se espera otro tipo de planteo ante un once que no jugó al cien por cien. Debido a esto, Tigres recibió varios dardos por no animarse a generar peligro ni cuando empataban, ni cuando perdían.

El peor enemigo del Mexicano es el mismo Mexicano! Sintiéndome Mexicano me da tristeza! Cambiemos el chip! Todos hacia el mismo rumbo! Crecemos juntos ante el mundo! Disfruten raza ���� Prometo mejorar también! Bendiciones para todos! — Gignac Andre-pierre (@10APG) February 12, 2021

Quien se tomó a mal estas críticas fue André-Pierre Gignac que descargó munición pesada contra todo el futbol mexicano tras ser subcampeón. “¡El peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano! ¡Sintiéndome mexicano me da tristeza! ¡Cambiemos el chip! ¡Todos hacia el mismo rumbo! ¡Crecemos juntos ante el mundo! Disfruten raza. ¡Prometo mejorar también! ¡Bendiciones para todos!”, tuiteó el nueve francés.

Por otro lado, quienes no se tomaron para bien este comentario fueron los fanáticos que comenzaron a responderle en la publicación que hizo.

La respuesta de los fanáticos a André-Pierre Gignac:

Primero lleguen a la portería. El juego se llama fútbol y se gana con goles. No tiene nada que ver con la nacionalidad. Saludo carnal, que chingon que ya te sientas mexicano. Eres un chingon, pero ayer Neuer no tuvo que atajar ninguna y eso es lo que analizamos. — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) February 12, 2021

No, el peor enemigo de un mexicano es un mexicano en el TUMOR, mon amie. — Jairo Calixto (@jairocalixto) February 12, 2021 El peor enemigo de México es el que por ignorancia, conveniencia económica o política sigue justificando y defendiendo a este gobierno mediocre encabezado por AMLO®️ que ha sido incapaz de cumplir sus promesas y sigue culpando al pasado de lo que él no es capaz de hacer.



Saludos — Juan Jose Toral (@juanjose_toral) February 12, 2021 Da más tristeza como tratas a los árbitros mexicanos o lo que hiciste Vs Veracruz, quién te crees para hacer eso? No nos representas. — Rodrigo Farfán Alegría ���� (@RodFarfanA) February 12, 2021 Por favor, Andrés Pedro, no vengas a sacar la carta del mexicano. Como rivales nunca vas a querer ver al otro que gane nada. Dejemos la hipocrecía de lado, por favor. pic.twitter.com/ghSxSHfekm — renacova �� (@renacova) February 12, 2021 me imagino que en Francia todos se apoyan, como para que generalices de esta manera. no todos los mexicanos somos así. ánimo! — ���� ��������á�� ������ (@djfabianhdz) February 12, 2021 Con tu compañero diciendo que no representaban a México? Habla con el. ������ — ErnestoCh (@emcl26) February 12, 2021 Jajajajajajajaja la soberbia pero es mundial desde Francia hasta México, gracias por no representarnos, me daba pena que con un segundo lugar se fueran haciendo berrinche al vestidor COMO LO HACES EN MEXICO — farid said garcia (@fasaga08) February 12, 2021

