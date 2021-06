¿Parecida a la Serie A? Sorpresivas palabras de Gonzalo Higuaín sobre MLS

En el mundo del fútbol hay una premisa sobre el nivel de la MLS que temporada tras temporada se empieza a desmentir por el crecimiento y desarrollo del fútbol estadounidense. El encargado de llevarse una gran sorpresa fue el delantero del Inter Miami, Gonzalo ‘Pipita’ Higuaín.

Tras jugar 264 partidos con Real Madrid y 149 con Juventus, ‘Pipita’ Higuaín decidió ir a jugar a la MLS con Inter Miami y creyendo que el nivel sería menos competitivo que en el fútbol europeo llegó al equipo de David Beckham que se superaron en tan solo dos temporadas.

Higuaín le concedió una entrevista a Bobo TV y entregó unas declaraciones que llamaron bastante la atención al confesar la tranquilidad que esperaba encontrar la MLS. ¡Todo lo contrario! El ‘Pipita’ se llevó una gran sorpresa porque a la liga de Estados Unidos no se va de vacaciones.

“En Europa no podía encontrar la serenidad fuera del fútbol, Buffon me dijo que cuando ya no sintiera el fuego dentro sería el momento de cambiar. Pensé que vendría aquí (Estados Unidos) y jugaría con un cigarrillo en la boca y en cambio es difícil”, afirmó Higuaín.

Gonzalo Higuaín habló del nivel en la MLS

“La MLS es una liga dura. Aprendí que es similar al fútbol italiano. En España e Inglaterra es más fácil hacerlo bien, mientras que, en Italia, si no conoces la liga, sufrís. Con los años me he completado: el delantero que me gusta es el que también hace asistencias”, concluyó Gonzalo Higuaín.

