Gorriarán enciende las alarmas en Santos Laguna: "No sé cuánto tiempo me queda acá"

Luego de destacarse en el futbol de Hungría en lo que fue su primera experiencia en el plano internacional, Fernando Gorriarán decidió darle un gran giro a su carrera como futbolista profesional y a mitad del 2019 optó por continuar jugando en Santos Laguna.

Conectándose desde el primer momento con la afición de Los Guerreros, el mediocampista charrúa pasó a ser una de las piezas más queridas por parte de los seguidores de la institución de la Liga MX. Lógicamente, a raíz de su nivel desplegado, el jugador también se metió de lleno en el radar de distintos clubes del exterior.

Fernando arribó a la Liga MX a mediados del 2019 procedente de Hungría (Foto: JAM)

En diálogo con el sitio oficial del club, Gorriarán dejó en claro que se encuentra más que feliz en la institución. Haciendo referencia a la posibilidad de jugar en el TSM, Fernando indicó que lo que más le gusta es "la atmósfera" que se genera en dicho escenario. "Jugar con el estadio lleno y con toda la gente a favor es algo que me encanta. La gente está siempre apoyándote", agregó.

Nando, saltando a lo que significa Santos Laguna para él, abrió su corazón y afirmó: "Mucho en mi vida. Me dio la oportunidad de mostrarme en una gran liga como lo es la mexicana. Me abrió las puertas y si hoy en día tengo un nombre, el mundo habla de mi y muchos equipos están interesados es gracias a Santos. Se los agradezco mucho".

Exteriorizando que si deseo es "darle mucho" al conjunto mexicano, Gorriarán completó: "No sé cuánto tiempo me queda acá, no depende de mi, pero me gustaría ganar cosas importantes con el club".

