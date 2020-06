Guillermo Almada confesó que él era uno de los positivos de COVID-19 de Santos Laguna

La cantidad de infectados con cornavirus de Santos Laguna fue como un balde agua fría que llevó a Enrique Bonilla y a los integrantes del la Liga MX a cancelar el Clausura 2020. A su vez, el club quedó expuesto con la salidas de Jonathan Orozco y Gerardo Arteaga. Sin embargo, Guillermo Almada confensó que él era uno de las personas que dio positivo y que era asintomático pero que no sabe contagió.

"No nos juntamos ningún día, pero los que lo expusieron públicamente son Orozco y Arteaga, que festejó su cumpleaños con tres o cuatro personas que invitó, y ahora que viajó a Guadalajara", expresó el estratega de los Guerreros a Un Ánimo Deportes al referirse que los postivos de su club es una muestra de lo que sucede en México.

Almada dijo que, salvo Orozco y Arteaga, el resto de los infectados cumplió el aislamiento. (Foto: Jam Media)

Por otro lado, Almada comentó que el resto de las personas que dieron positivo no incumplieron el aislamento. Además, fue más específico en su caso al decir que él no salía sino que su esposa, que es médica, porque sabe cuidarse mejor, mientras que sus hijos iban a un parque a 20 metros de su casa cuando no había gente. "El único que se contagió en mi casa fui yo, fui el único que no salió de mi casa, fue asintomático", expresó.

"Esta enfermedad es tan traicionera y estamos aprendiendo cosas todos los días, que uno no sabe en qué momento le puede llegar. Gracias a Dios no tuve ningún síntoma, ningún problema", expresó el técnico de Santos Laguna.

Por último, habló de resto de los infectados y volvió a reiterar que no se expusieron. Además expresó que muchos de ellos tienen padres que son médicos y que le hicieron cumplir seriamente la aislamiento peor que terminaron contagiados. "Eramos asintomáticos", finalizó Guillermo Almada.

Lee También