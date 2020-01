Chicharito Hernández no figura en la nómina de los citados para el partido que su por ahora equipo, el Sevilla, enfrentará al Real Madrid en la casa blanca. Sin dudas, una muestra clara que su transferencia a la MLS está a horas de darse. Sin embargo, el traspaso aún no se ha hecho oficial.

En Los Angeles Galaxy lo están esperando con los brazos abiertos, porque Javier deberá reemplazar a uno de los mejores delanteros de toda la historia: "Un jugador de estas características es muy bueno tenerlo. Va a ocupar el agujero que deja Ibra", comentó Guillermo Barros Schelotto en el día de medios de la MLS, haciendo clara referencia a Zlatan Ibrahimovic.

"Es un jugador que me gusta mucho, ha tenido una carrera internacional de 10 años en Europa, jugando en el Real Madrid, Manchester y se ha sostenido siempre", expresó el mandamás. Claro, la carrera de Hernández es tan exitosa como envidiable.

No obstante, aún la incorporación no se ha hecho efectiva y el entrenador de los Galaxy no tuvo inconvenientes en aclararlo cuando le preguntaron por Chicharito: "Creo que debemos esperar hasta la próxima semana y luego podemos hablar sobre él. Estamos entusiasmados, pero no está hecho, por lo que debemos esperar", concluyó.

El pase está lejos de estar caído. De hecho, el Sevilla invirtió 20 millones de dólares en Youssef En-Nesyri, delantero marroquí de 22 años, y Lopetegui ya lo convocó para el cotejo de mañana.



